Inter-news.it - Juventus-Inter, la Curva Nord annuncia: ‘Domani ad Appiano Gentile!’

In vista di, derby d’Italia della venticinquesima giornata di Serie A, lanon sarà a supporto della squadra, ma alla vigilia sì. Arriva l’annuncio del tifo organizzato nerazzurro.SUPPORTO PER LA VIGILIA – In vista di, il tifo organizzato nerazzurro, exe oggi noto come “Secondo anello Verde. Dal 1969 uniti, fieri, mai domi”, non parteciperà alla trasferta all’Allianz Stadium. Ma il supporto comunque non mancherà. Infatti, domani, alla vigilia della partita, adGentile sarà clima di grande festa per caricare la squadra di Simone Inzaghi. Questo il post pubblicato dal tifo organizzato dell’sui propri social: “Como noto a tutti non prenderemo parte alla trasferta di Torino. Nonostante la nostra assenza sugli spalti, non possiamo certo far mancare la carica alla squadra.