Juventus Inter, il derby d'Italia è la partita di Dumfries: ecco perché l'olandese è il giocatore a cui fare più attenzione

di Redazionescalda i motori:il difensore è sotto la lente d’ingrandimento in vista delDopo aver saltato l’ultimacontro la Fiorentina a causa di una squalifica, Denzel, un elemento chiave per l’di Inzaghi, tornerà in campo per il tanto attesocontro laa Torino. Per i bianconeri di Motta,sarà ilal quale dovrannopiù: Infatti, dall’inizio di dicembre,ha avuto un impatto significativo, diventando il difensore con il maggior numero di gol segnati in Serie A, con un totale di quattro marcature. Se consideriamo anche le competizioni europee e le altre partite, il suo bottino complessivo sale a sei reti in campionato e a otto in totale. Un momento memorabile da sottolineare è quando, nellad’andata contro i bianconeri,ha messo la sua firma al match timbrando il gol del momentaneo 4-2, un segnale del suo contributo decisivo nelle partite cruciali della stagione.