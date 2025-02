Internews24.com - Juventus Inter, giocare prima del derby d’Italia può essere un vantaggio per il Napoli? Le parole di Ballardini

di Redazioneprende analizza la lotta scudetto e spiega perché ilsi troverebbe in una situazione dirispetto ai nerazzurriL’allenatore Davide, ai microfoni di Kiss Kiss, nel corso di Radio Goal, ha analizzato nel dettaglio la lotta scudetto tra. Secondo, il club partenopeo si trova in una posizione favorevole, grazie a un gioco consolidato e alla possibilità in questa giornata di scendere in campodelper affrontare la partita contro la Lazio con la mente sgombra, unche potrebbe fare la differenza.LEDI– «di una super sfida comepuòun, ma poi neanche tanto perché devi pensare alla tua di gara. Poi dipende anche dai risultati, ma in linea di massimaper primi ha sicuramente unperché hai la testa sgombra e giochi la tua partitadi guardare quella degli avversari.