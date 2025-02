Internews24.com - Juventus Inter, Douglas Luiz salta il derby d’Italia, novità anche su Cambiaso. Le ultime

Leggi su Internews24.com

di Redazione, il brasilianonon sarà del match; giungonosu. Le ultime In casa Juve si fanno i conti con gli infortunati, Motta deve fronteggiare una situazione complessa in vista del big match con l’. Diversi gli indisponibili per l’allenatore bianconero, permangono i dubbi su, notizie certe invece quelle su.Come riportato danews24non si è allenato per un affaticamento accusato durante l’allenamento di ieri e sarà out per il. Il brasiliano rimane da valutare per il ritorno nei playoff di Champions League con il Psv. Kelly non si è allenato per un problema gastrointestinale ma ci sarà contro i nerazzurri, mentreè tornato in gruppo. La buona notizia riguarda proprio il terzino bianconero, che viaggia verso il ritorno tra i convocati domenica dopo aver smaltito il nuovo fastidio alla caviglia riacutizzatosi a fine gennaioLeggi sunews24.