Juventusnews24.com - Juventus, cos’è Tether? Stablecoin e profitti: alla scoperta della società che opera nel mondo delle criptovalute. Tutti i dettagli

di RedazioneNews24che ha annunciato l’acquisizione di quote di minoranza del club, leader nel settore degli asset digitali, ha annunciato l’acquisizione di una quota di minoranza nella. Che? Si tratta di unalanciata nel 2014 cheprincipalmente nel mercato degli. Sonoche hanno il proprio valore ancorato ad una valuta classica, come ad esempio il dollaro.riceve dollari autentici e offre in cambio USDt, che è la criptovaluta stable più importante al, con una capitalizzazione di mercato di oltre 140 miliardi.Per il 2024ha registrato 13 miliardi died è unaaziende a livello globale con il più alto tasso diper dipendente.