Calciomercato.it - Juventus, blitz a Torino di Zidane e incontro con Giuntoli | ESCLUSIVO

Zizou è il principale candidato al ruolo di Ct della Francia dopo Deschamps. Ma ci sono riflessioni sulla panchina della JuveIl nome di Zinedineè in grado di infiammare sempre i tifosi della. Il 52enne tecnico di origini algerine è senza panchina dal 2021, dopo la sua seconda esperienza alla guida del Real Madrid, che non è stata vincente come la prima, ma ha portato comunque un titolo della Liga.Zinedine, tecnico francese (LaPresse) – Calciomercato.itLe offerte per Zizou non sono mancate, ma da marsigliese non se l’è sentita di accettare la chiamata del Paris Saint-Germain, mentre ha spiegato con la mancanza di padronanza della lingua inglese la scelta di rifiutare le proposte della Premier League. Tra i suoi obiettivi c’è quello di diventare il commissario tecnico della Nazionale francese, con cui da calciatore ha fatto due finali dei Mondiali: quella in casa vinta nel 1998 e quella di Berlino persa nel 2006 contro l’Italia, segnata dell’espulsione per la famosa testata a Materazzi.