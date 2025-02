Juventusnews24.com - Juventus, altre conferme: nei progetti non ci sono nuovi aumenti di capitale. Le mosse per evitarlo: c’è un obiettivo nel mirino per i bilanci delle prossime stagioni

di RedazioneNews24, arrivano nuove: neidel club non ciin programma altridi. LeCome scrive la Gazzetta dello Sport, in casasi vuole evitare l’obbligo della ricapitalizzazione, che non rientra neisocietari in vista. La linea tracciata da Exor prevede che il management metta in atto una serie di azioni correttive per fronteggiare l’impatto negativo sull’esercizio 2025-26. Si potrebbe fare solamente in un caso: in assenza della qualificazione alla prossima edizione della Champions League e qualora il club bianconero non riuscisse a portare a termine le azioni correttive con le cessioni (Cambiaso e le plusvalenze dalla Next Gen i primi indiziati, poi occhio a Vlahovic). Ma la strada resta quella tracciata: gestione sostenibile, con l’del ritorno all’utile e della generazione di cassa per l’esercizio del 2026-27.