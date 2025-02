Sport.periodicodaily.com - Juve Stabia-Cosenza: le probabili formazioni

Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I campani per continuare a sognare i playoff, i calabresi per credere ancora nella salvezza.si giocherà domenica 16 febbraio 2025 alle ore 15 presso lo stadio Menti.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREGli stabiesi sono reduci dalla vittoria nello scontro diretto per i playoff contro il Bari e adesso veleggiano al sesto posto. Adesso c’è un altro turno casalingo da non sbagliare per continuare a credere nel sogno.Vincendo di misura contro il Cesena i calabresi hanno ricominciato a sperare avvicinandosi ai playout, ma la situazione resta comunque disperata. Un risultato positivo contro un avversario ostico come lapotrebbe gettare le basi per un miracolo.