Sport.quotidiano.net - Juve, Osimhen e Lookman i sogni di mercato: serve un gruzzoletto

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 14 febbraio 2025 – Un grande colpo in attacco per sostituire Dusan Vlahovic. Sembra questo l’indirizzo verso cui si sta muovendo la, che con ogni probabilità sarà costretta a cedere il centravanti serbo senza rinnovo di contratto. E sarebbe comunque un risparmio sui 12 milioni previsti per il 2026. Giuntoli ha un paio di idee in carniere, difficili, ma che proverà a perseguire fino in fondo, ben sapendo che a livello di bilancio servirà uno sforzo dalla proprietà e un paio di cessioni per fare plusvalenza.sono sul taccuino del direttore tecnico. Pazze ideeLo ha portato a Napoli, sogna di vederlo vestito di bianconero. Con Cristiano Giuntoli la pista Victornon va mai abbandonata, anche se trattare a giugno con il Napoli sarà difficile, anche per i rapporti maturati nel tempo.