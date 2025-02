Internews24.com - Juve Inter, Thiago Motta ritrova un titolare per il derby d’Italia? Il recupero è vicino

di Redazioneun? Ilper Cambiaso. Le ultime in vista del matchAncora pochi giorni e poi sarà il momento di scendere in campo per, che domenica alle 20:45 si sfideranno all’Allianz Stadium per il match valido per la 25a giornata. Nerazzurri, che dopo il successo sulla Fiorentina, vorranno sicuramente fermare l’ottimo momento di forma dei bianconeri, arrivati a quota tre successi consecutivi. Squadra diche potrebbere anche un uomo chiave.Secondo Tuttosport, Andrea Cambiaso è sempre piùal ritorno in gruppo. L’esterno sta meglio e il dolore alla caviglia si è attenuato, anche se ieri ha continuato a svolgere un lavoro differenziato mentre il resto dellantus si allenava sul campo principale.