Juventusnews24.com - Juve Inter, l’altra sorpresa di Thiago Motta: pensa a quel rientro tra i titolari per il Derby d’Italia. La tentazione del tecnico

Come scrive Tuttosport, in casa Juve si pensa anche alla possibilità di Khephren Thuram per il big match di domenica sera contro l'Inter. Una soluzione da non scartare per Thiago Motta, che riflette sul rientro del francese tra i titolari. Contro i nerazzurri servirà sicuramente maggior equilibrio e chi meglio dell'ex Nizza per trovarlo. Possibile il ritorno in panchina di Douglas Luiz, con Locatelli a completare invece la mediana a due.