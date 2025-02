Juventusnews24.com - Juve Inter, Inzaghi recupera quel titolare per il Derby d’Italia? «Pronto a stringere i denti pur di esserci». Ultimissime

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si concentra sulle condizioni di Marcus Thuram, attaccante dell', in vista del big match in programma domenica sera in casa della.La caviglia sinistra continua a tormentare l'attaccante, che ancora non si allena con i compagni. Il giocatore è però disposto apur dinella speciale sfida in famiglia con il fratello. La sensazione è che tornerà in gruppo da domani e potrà essere almeno convocato.