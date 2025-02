Internews24.com - Juve Inter, il club ricorda la giocata monstre di Barella: così scartò quattro bianconeri – VIDEO

di Redazioneè alle porte ed in previsione della gara, ilnerazzurro hato ladiallo Stadium –si avvicina. Domenica sera tra le mura dell’Allianz Stadium Simone Inzaghi affronterà la squadra allenata da Thiago Motta in una partita che molto potrà dirci sulla seconda parte della stagione e lo stato di salute di ambo le formazioni. Lo sa bene l’allenatore dei meneghini, che nell’ultimavista rilasciata aTv ha sintetizzatola gara di Torino: «Una partita importante, sentita dalle due società e dalle tifoserie». E poi la chiosa: «Affrontiamo una squadra di assoluto valore, andremo a fare una partita importante che conterà anche per la nostra classifica» Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da(@)Proprio per questo il tecnico nerazzurro è pronto a fare affidamento ai suoi uomini migliori, tra i quali Nicolò(con ogni probabilità schierato a centrocampo insieme a Dumfries, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco).