Juventusnews24.com - Juve Inter, dal campo al mercato: quattro colpi per la prossima estate contesi da Giuntoli e Marotta

di Enrico Pecci, dalal: ida Giuntoli e Marotta in vista della sessione estiva di calciodalal. Il calcionon si ferma ed in vista dellasessione estiva torna ad incrociarsi con i rivali dell’. Sono infatti diversi gli obiettivi in entratada Giuntoli e Marotta, su tutti spicca l’attaccante canadese Jonathan David. Il centravanti classe 2000 del Lille è ancora in scadenza di contratto a giugno e non ha raggiunto l’intesa con il club francese: si va verso l’addio a parametro zero entus edsono in prima fila per la sua firma. Ma non solo. Altri due possibilia zero per l’e la tentazione Nico Paz: ecco tutti gli obiettivi di Giuntoli e Marottasul