Juventusnews24.com - Juve Inter, Capuano pronostica: «All’andata i nerazzurri avrebbero potuto stra-vincere. Adesso hanno questo vantaggio»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24il derby d’Italia: tutte le dichiarazioni del giornalista sul match dei bianconeriIl giornalista Giovanniha analizzato a Radio 24 quello che è sarà il derby d’Italia tradi domenica sera.PAROLE – «L’ha un: ha la testa libera. E gioca dopo il Napoli, per il Napoli non sarà semplicissimo giocare all’Olimpico con la Lazio. L’ha vinto solo 3 scontri diretti: Atalanta, Lazio e Fiorentina. Le altre partite non le ha vinte mondo alcuni limiti, però sono anche state partite casuali che avrebbecome contro lantus e il derby. L’mi sembra un tappo che prima o poi salta, aver lavorato un paio di giorni in più rispetto al solito sarà un».Leggi suntusnews24.