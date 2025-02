Juventusnews24.com - Juve Inter, alle origini della rivalità: il contatto Ronaldo Iuliano, il 5 maggio e Calciopoli. Il punto di Paolo Rossi – VIDEO

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: il, il 5. Ildiverso il big match di domenicaDomenica sera lantus ospiterà l’nel big match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Una sfida importantissima e che potrebbe spostare molto dall’una e dall’altra parte.Nelche vi proponiamo mettiamo in luce ladi due squadre tra le più accese nel nostro campionato, due formazioni che in passato hanno dato vita a tantissimi duelli, molti dei quali che hanno destato scalpore.Leggi suntusnews24.com