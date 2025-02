Oasport.it - Judo, Giappone devastante nel day-1 del Grand Slam di Baku. Due quinti posti per l’Italia

Appuntamento ancora rimandato con il primo podio dell’anno nel World Tour per ilitaliano, che dopo aver chiuso ildi Parigi con idi Manuel Lombardo e Irene Pedrotti colleziona altri due piazzamenti a ridosso della top3 in occasione della giornata inaugurale deldi2025, secondo evento stagionale del circuito maggiore. Day-1 caratterizzato dal pokerissimo del, che ha portato in Azerbaigian diversi big dettando legge in tutte e cinque le categorie di peso odierne.Peccato soprattutto per Veronica Toniolo, al rientro in gara dopo i Giochi Olimpici di Parigi 2024, relegata in quinta piazza nei -57 kg al termine di un buon percorso in cui ha perso ai quarti con la forte brasiliana Jessica Lima e nella finalina con la quotata serba Marica Perisic dopo essere riuscita a sconfiggere l’azerbaigiana Fidan Gasimova e ai recuperi la georgiana n.