Jessica con lui top Grande Fratello si sbilanciano in pubblico e fuori volano | la nuova coppia

Leggi su Caffeinamagazine.it

Alpotrebbe nascere una. Infatti,Morlacchi è sempre più vicina ad un concorrente e c’è chi sta pensando che possa scoccare la scintilla giusta. Da quando la cantante ha fatto rientro nel reality show, dopo il momentaneo abbandono, il loro rapporto è diventato sempre più forte e ora potrebbe succedere qualcosa di romantico.Se n’è parlato anche nel corso della puntata in diretta del 13 febbraio, infattialha preso una decisione su questo concorrente e l’intervento di Alfonso Signorini è stato immediato. Le ha chiesto chiarimenti sul legame con il gieffino e lei ha dato il suo giudizio.Leggi anche: “Javier non c’è e arriva Federico per Helena”., colpo di scenasempre più vicina col gieffino: sarà amore?, dopo essere stata nominata come preferita daldel, ha salvato un concorrente dal televoto, motivando così la sua scelta: “Lo salvo perché mi è stato molto vicino, perché abbiamo condiviso dei racconti emozionanti soprattutto sull’amore perché io parlo spesso di quello”.