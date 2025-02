Biccy.it - Jenny Urtis sta vivendo un inferno: “Ho molta paura”

Fabrizio Corona qualche tempo fa in un podcast su You Tube ha rivelato cheè fidanzata con un ragazzo calabrese bellissimo e anche molto innamorato: “Sono una coppia splendida. Lui è un ragazzo molto bello, è davvero bellissimo, se proprio devo trovargli un difetto direi che non è molto alto. Ma è proprio un maschio vero, con dei bei capelli con la riga, la barba sistemata, i muscoli scolpiti. Ed è anche un uomo sistemato, con il suo bel lavoro e la testa sulle spalle. Io sono uscito con loro a cena e li ho visti molto innamorati. Lui era fidanzato, ha lasciato la compagna e si è innamorato di lei“.La relazione di cui ha parlato Fabrizio però è già finita e a rivelarlo è stata l’ex vippona del Grande Fratello Vip in una serie di storie, nelle quali ha anche fatto delle rivelazioni molto pesanti.