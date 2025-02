Internews24.com - Jeda si sbilancia: «Inter o Napoli? Ecco chi vince lo scudetto, ma non escludo che…»

di Redazionesisecondo l’ex calciatore chilo, attenzione poi anche ad una azzardata previsione, le paroleL’ex giocatoreha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva a CagliariNews24.com sul momento del Cagliari e (tra le tante) anche della situazione dell’in lotta per lo. Ne segue un breve estratto:SULLA LOTTA– «Tempo fa ho detto che secondo me sarebbe stata una lotta traed Atalanta, sono comunque dell’idea che i nerazzurri abbiano quel qualcosina in più a livello di organico. Ilsi è avvicinato molto all’come squadra ma ci sono ancora tanti scontri diretti e partite da giocare. Conte in Campania sta facendo qualcosa di importante, ha preso una squadra in cui c’era da buttare tutto quanto è stato fatto l’anno precedente, è riuscito a rivitalizzare l’ambiente in modo importante! Io da qualche anno considero l’Atalanta una grande del nostro calcio, lotterà per loma potrebbe avere qualche difficoltà alla fine.