Jeda elogia l'ex Juve: «Questo trasferimento è stato molto importante. Può essere una risorsa per l'Italia»

di RedazionentusNews24ha concesso un’intervista in esclusiva ai microfoni di Cagliari News 24: nel corso della chiacchierataattaccante hato un ex bianconerotende la mano a Moise Kean e lo fa ai microfoni di Cagliarinews24.centravanti rossobù ha speso parole d’elogio per il centravanti della Fiorentina, con un forte passato nellantus. Ecco le sue parole.PAROLE – «Mi sta piacendo la crescita di Retegui, sta migliorando in ogni partita che gioca; in Gasperini ha trovato un allenatore che lo valorizza in tutto e per tutto, lui puòuna! Poi c’è un grande giocatore come Zaccagni o Orsolini che io considero eccezionale e che sta facendobene a Bologna,senza dimenticare Kean. Penso che il suo passaggio alla Fiorentina siae che in futuro potràuna grandeper la Nazionale, deve continuare ad avere quella mentalità».