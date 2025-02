Quotidiano.net - JD Vance: La vera minaccia per l'Europa è l'allontanamento dai suoi valori fondamentali

Leggi su Quotidiano.net

"Lache mi preoccupa di più nei confronti dell'non è la Russia, non è la Cina, non è nessun altro attore esterno; ciò che mi preoccupa è ladall'interno, l'dell'da alcuni deipiùcondivisi con gli Stati Uniti d'America". Lo ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti JDalla conferenza sulla sicurezza di Monaco. "Spero di poter lavorare con voi. A Washington c'è un nuovo sceriffo. Con la leadership di Trump potremmo non essere d'accordo con voi ma vogliamo dibattere con voi", ha aggiunto.