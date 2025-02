Liberoquotidiano.it - "Jannik Sinner sparisce, invece l'altro...": il confronto impietoso scuote lo sport italiano

“Poter comunicare la mia decisione di continuare a gareggiare al Festival di Sanremo, è stato un grande onore. Ringrazio Lorenzo Jovanotti che mi ha chiesto di salire sul palco con lui. Spero di aver mandato un messaggio positivo. In me ha prevalso la voglia di provarci, la voglia di riscatto dopo le Olimpiadi di Parigi. È stata una decisione non facile, assolutamente non scontata. Ora dovrò rimettere il mio corpo in condizione di affrontare altri quattro anni”. Gianmarco Tamberi non alza bandiera bianca. Anzi, dal palco di Sanremo ha sottolineato la sua voglia di andare avanti. E, sulle pagine del Corriere dello, è già partito il paragone con. Al numero uno al mondo non è stato ancora perdonato il gran rifiuto all'invito di Sergio Mattarella per celebrare i suoi trionfi al Quirinale.