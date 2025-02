Iltempo.it - J.D. Vance scuote Monaco: "C'è un nuovo sceriffo in città", bordate all'Europa su migranti e censura

Con Donald Trump alla Casa Bianca "c'è unin". Il l vicepresidente degli Stati Uniti, J.D.la Conferenza sulla sicurezza didi Baviera. La nuova amministrazione americana "può non condividere i vostri punti di vista", ma "difenderà il vostri diritto di poterlo esprimere in pubblico", ha affermato ancoranel suo intervento. Il vice di Trump argomenta: "Nel Regno Unito e in tutta, la libertà di parola temo sia in ritirata". "Mi capita di pensare che le vostre democrazie siano sostanzialmente meno fragili di quanto molti apparentemente temono. E credo davvero che permettere ai nostri cittadini di dire la loro opinione le renderà ancora più forti", ha dettoaggiungendo che "non c'è sicurezza se avete paura delle voci, delle opinioni e delle coscienze che guidano il vostro stesso popolo.