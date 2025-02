Liberoquotidiano.it - J.D. Vance: L'intelligenza artificiale avanza solo con la libertà

Pubblichiamo ampi stralci dell'intervento tenuto dal vicepresidente degli Stati Uniti J. D.all'Ai Action summit, il vertice per l'Azione sull', che si è svolto a Parigi lo scorso 11 febbraio. Usa e Regno Unito non hanno firmato la dichiarazione finale ritenendola troppo restrittiva. Non sono qui stamattina per parlare della sicurezza dell'(IA), che era il titolo della conferenza di un paio di anni fa. Sono qui per parlare delle opportunità dell'. Quando conferenze come questa si riuniscono per discutere di una tecnologia all'avanguardia, spesso, penso che la nostra risposta sia quella di essere troppo consapevoli di sé, troppo avversi al rischio. Ma non ho mai incontrato una svolta nella tecnologia che ci abbia portato così chiaramente a fare esattamente il contrario.