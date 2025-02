J D Vance contro l’Europa l’attacco shock del vice di Trump | La minaccia non è Putin ma l’immigrazione di massa Sì all’Afd – Il video

Leggi su Open.online

Lapiù grave oggi per? «Non è la Russia, non è la Cina, non è nessun altro attore esterno. Ciò che mi preoccupa è ladall’interno, l’allontanamento delda alcuni dei suoi valori più fondamentali, valori condivisi con gli Stati Uniti d’America». Lo ha detto intervenendo alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco ilpresidente degli Stati Uniti J.D.. Da quali valori si starebbe allontanando? In particolare, secondo il numero 2 della Casa Bianca, dalla garanzia del free speech, totem della destraiana. «In Gran Bretagna e in tutta Europa, temo, la libertà di parola è in ritirata». Ma, ha osservato, non si può imporre l’innovazione o la creatività, così come non si può forzare le persone su cosa pensare, cosa sentire o cosa credere, e crediamo che queste cose siano certamente collegate.