Ivan Presta e la Minaccia di Estinzione degli Orsi Polari | Un Grido di Allarme per il Pianeta

Un Ecosistema a RischioL’habitat naturale, la banchisa artica, sta scomparendo a un ritmo senza precedenti. Secondo recenti studi, il ghiaccio marino si riduce ogni anno di circa il 13% rispetto agli anni Ottanta. Questo ha conseguenze devastanti per gli, che dipendono dalla banchisa per cacciare le loro prede principali, le foche.sottolinea che la perdita del ghiaccio marino costringe glia percorrere distanze sempre più lunghe per trovare cibo, esponendoli a rischi di malnutrizione e morte prematura. Inoltre, il contatto sempre più frequente con gli esseri umani sta aumentando i conflitti uomo-orso, con conseguenze spesso letali per questi grandi predatori.L’della Comunità ScientificaGli scienziati stimano che, se le emissioni di gas serra continueranno ai livelli attuali, due terzi della popolazione globale dipotrebbero scomparire entro la fine del secolo.