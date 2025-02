Ilrestodelcarlino.it - Iva Zanicchi a Sanremo 2025, premio alla carriera: “Lo dedico al mio Fausto e alla mia mamma”

Reggio Emilia, 14 febbraio 2024 – “Grazie, sono veramente onorata". Il"Città di" che Ivaha ricevuto dalle mani di Carlo Conti e del maestro Pinuccio Pirazzoli, è una sorta di blasone per una Signora della musica italiana che ha collezionato ben tre vittorie al Festival di, nel '67, nel '69 e nel 1974. Un ringraziamento speciale a Carlo Conti Elegantissima nel suo lungo abito nero, Iva ha ringraziato più volte il conduttore, nonché direttore artistico del Festival che l'ha definita una "donna straordinaria, con la quale, ho condiviso l'esperienza di una 'Domenica in', tanti anni fa". Il tocco di ironia di IvaIronica, vulcanica e intelligente, Iva l'ha buttata subito sull'ironia: "In tanti, mi hanno detto meglio unda viva che da morta".