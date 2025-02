Italia-Russia fonti Quirinale | Mattarella assolutamente sereno

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 14 feb. (askanews) – Il Presidente della Repubblica èe rimanda alla lettura del testo pronunciato a Marsiglia. E’ quanto fanno saperedelin merito alle parole della portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, che ha duramente criticato le dichiarazioni fatte dal capo dello Stato in un recente intervento a Marsiglia, lectio magistralis per il dottorato honoris causa dell’università francese, in cui aveva parlato dell’attacco russo all’Ucraina. L'articoloproviene da Ildenaro.it.