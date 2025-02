It-Ex, Mimit riconosce il valore imprenditoriale e internazionale del settore

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Aggiornate le FAQ relative alle “Nuove linee guida per ilfieristico”, frutto di un complesso lavoro di riforma del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha saputo avviare una collaborazione proficua e professionale con le associazioni di rappresentanza dele in particolare IT-EX per gli effetti delle norme .