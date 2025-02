Romadailynews.it - Istigazione al suicidio assistito

Pro Vita e Famiglia sta raccogliendo le firme necessarie a spingere il governo Meloni a impugnare davanti alla Corte Costituzionale la legge regionale approvata in Toscana che attribuisce allo Stato, attraverso il servizio sanitario nazionale, il potere di aiutare chi vuole ammazzarsi a farlo gratuitamente, cioè a spese dei soldi presi dalle tasche dei cittadini.Non si può ignorare che, nei Paesi che l’hanno adottato, il numero dei suicidi assistiti è aumentato enormemente in pochi anni: raddoppiato in Belgio, del 34 per cento in Olanda, addirittura del 900 per cento in Canada.Io non sono contro ilvolontario, sono contrarissimo che a decidere ilsia un comitato etico, il quale deciderebbe in base alle ideologie dei componenti e agli interessi di chi rappresentano. Gli interessi macabri di chi valuta conveniente ammazzare il paziente invece di sostenerlo per mesi o per anni con con le cure palliative.