Puntomagazine.it - ISS Pitagora di Pozzuoli: Governace etica della IA nell’ambiente scolastico

Leggi su Puntomagazine.it

Un interessante workshop presso l’ISSdiavvenuto il 5 febbraio scorso Il 5 febbraio 2025, l’Auditorium ISSè stato il luogo d’incontro per un workshop dedicato all’impatto dell’intelligenza artificiale (AI)e alle sfide etiche e gestionali che essa comporta. L’evento, organizzato dal Dipartimento di Informatica dell’ISSe diretto dai Prof. PhD. Nicola Capone e Marco Viscardi, si è svolto dalle 9:30 alle 12:30 e ha visto la gestione e la conduzione dell’incontro affidata agli ingegneri Valerio Teta e Bruno Esposito. Questa collaborazione ha riunito studenti, docenti e responsabili scolastici in un confronto aperto e profondo.L’AI e l’apprendimento: tra potenzialità e responsabilitàNel corso del workshop si è discusso ampiamente di come l’AI stia trasformando il modo di apprendere.