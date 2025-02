.com - iPhone SE 4: data di lancio, prezzo e novità confermate da Apple

ha finalmente confermato che l’attesoSE 4 sarà svelato a breve. Dopo mesi di indiscrezioni e speculazioni, un post su X (ex Twitter) del CEO Tim Cook ha dato il via al countdown: “Preparatevi a incontrare il nuovo membro della famiglia. Mercoledì 19 febbraio”. Questo annuncio criptico ha scatenato l’entusiasmo degli appassionati di tecnologia, che ora attendono con ansia di scoprire tutte ledel prossimo smartphone economico diSE 4 in arrivo e non solo,in procinto di presentate MacBook Air M4Cosa aspettarsi daSE 4?SE 4 rappresenterà il primo aggiornamento della linea SE dal 2022. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, ildel dispositivo sarà parte di una serie dicheha in serbo per la prossima settimana. Tra queste, il debutto diTV+ su Android e l’arrivo delle nuove Powerbeats Pro 2 con monitoraggio della frequenza cardiaca.