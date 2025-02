Ilgiorno.it - Iperborea, passione Nord: "Dalla natura ai diritti civili. Così conquistiamo i lettori"

Se ci siamo innamorati delEuropa è anche merito di, la casa editrice specializzata in autoriici fondata a Milano nel 1987 da Emilia Lodigiani. Titolo dopo titolo è entrata nelle nostre biblioteche conquistando sempre nuovi. Da oggi a domenica al teatro Parenti e al Cinemino (via Seneca 6) si terrà l’undicesima edizione del festival “I Boreali“ realizzato da, ideato da Pietro Biancardi, editore e Cristina Gerosa (nella foto), direttrice editoriale della casa editrice. Cristina Gerosa, chi verrà a I Boreali? "Una parte degli spettatori sono i nostrima, proprio per la forma interdisciplinare del festival, ci saranno anche tante persone che pur non conoscendo bene le nostre pubblicazioni sono interessati a eventi non legati al libro". Com’è cambiato il festival nel corso degli anni? "Sono aumentati i laboratori: dalle lezioni di lingue ai workshop di scrittura, dagli incontri sui classici a quelli per bambini e una mostra fotografica.