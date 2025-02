Tpi.it - Io sono Francesco: il testo della canzone (cover) di Gabbani e Tricarico a Sanremo 2025

Buongiorno buongiorno ioIo ero un bambino che rideva sempreMa un giorno la maestra dice oggi c'è il temaOggi fate il tema, il tema sul papàIo penso è uno scherzo sorrido e mi alzoLe vado lì vicino ero contentoLe dico non ricordo mio padre è morto prestoAvevo solo tre anni non ricordo non ricordoLei sa cosa mi dice neanche mi guardavaBeveva il cappuccino non so con chi parlavaDice qualche cosa qualcosa ti avran dettoOra vai a posto e lo fai come tutti gli altriPuttana puttana, puttana la maestraPuttana puttana, puttana la maestraIoandato al posto ricordo il foglio biancoBianco come un vuoto per vent'anni nel cervelloE poi ho pianto non so per quanto ho piantoSu quel foglio bianco io non so per quanto ho piantoBrilla brilla la scintilla brilla in fondo al mareVenite bambini venite bambine e non lasciatela annegarePrendetele la mano e portatela via lontanoE datele i baci e datele carezze e datele tutte le energieCadono le stelle è buio e non ci vedo e la primaveraÈ come l'inverno il tempo non esiste neanche l'acqua del mareE l'aria io non riesco a respirareE a dodici anni ero quasi mortoEro in ospedale non mangiavo più nienteE poi pulivo i bagni, i vetri e i pavimentiPer sei sette anni seicento metri quadriTadana tadadanaTanananana TanananaE il mio capo il mio capo mi ha salvatoLi cigiochi se vuoi puoi giocare il padre è solo un uomoE gli uomini son tanti scegli il migliore seguilo e imparaBuongiorno buongiorno ioQuesta mattina misvegliato prestoIn fondo in quel vuoto io ho inventato un mondoSorrido prendo un foglio scrivo vivaBrilla brilla la scintilla brilla in fondo al mareVenite bambini venite bambine e non lasciatela annegarePrendetele la mano e portatela via lontanoE datele i baci e datele carezze e datele tutte le energieVenite bambini venite bambineE ditele che il mondo può essere diversoTutto può cambiare la vita può cambiareE può diventare come la vorrai inventareDitele che il sole nascerà anche d'invernoChe la notte non esiste guarda la lunaDitele che la notte è una bugiaChe il sole c'è anche c'è anche la sera