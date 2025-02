Inter-news.it - Inzaghi può sorridere: Arnautovic in gruppo, ci sarà contro la Juventus!

Arrivano importanti novità dall’allenamento odierno dell’Inter, in vista della sfidala. Marko, uscito per un affaticamento nel finale di garala Fiorentina, ha preso parte all’allenamento con il resto del. Una buona notizia per: pienamente recuperato e disponibile per domenica l’attaccante austriaco.APPIANO GENTILE – A due giorni dalla sfidala, arrivano buone notizie per Simonedall’allenamento di oggi dell’Inter. Markoha smaltito l’affaticamento muscolare, accusato nel matchla Fiorentina, prendendo parte a tutto l’allenamento con il resto della squadra. Una notizia importante per, aspettando di capire se riuscirà a recuperare Thuram, avrà sicuramente a disposizioneper la trasferta di Torino.