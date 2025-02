Internews24.com - Inzaghi Inter, la reazione stizzita di tutto l’ambiente quando gli viene detta quella cosa sullo scudetto

Leggi su Internews24.com

di Redazione, ladigli: il retroscena da Appiano GentileSimone, così come i dirigenti dell’, non si sono mai nascosti dietro ad un dito ed hanno sempre sottolineato quelli che sono gli obiettivi stagionali dei nerazzurri. Come svela il Corriere dello Sport, c’è però un discorso che,fatto, comincia a dare parecchio fastidio sia ad Appiano Gentile che in Viale della Liberazione: quello secondo cui i nerazzurri, avendo la squadra più forte, sarebbero obbligati a vincere lo. Un’irritazione che nasce dal confronto tra le spese fatte negli ultimi anni dal club nerazzurro e dagli altri che competono per gli stessi obiettivi in Serie A.– «L’è la squadra più forte e ha l’obbligo di vincere lo