Trevisotoday.it - Investito da un'auto a Preganziol: 62enne resta in prognosi riservata

Leggi su Trevisotoday.it

no gravi al Ca' Foncello le condizioni dell'uomo di 62 annimercoledì sera, 12 febbraio, lungo il rettilineo di via Luisello, tra le frazioni di Sambughè e San Trovaso a. Erano da poco passate le sette di sera quando un'aveva travolto C.O. intento a camminare a.