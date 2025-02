Ilfattoquotidiano.it - Investimenti in armi, promesse di vittoria di Kiev e politica bellicista: la nuova Ue tarata sulla guerra teme una pace-lampo in Ucraina

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Qualsiasi soluzione rapida sull’è un affare sporco che abbiamo già visto in passato”. È toccato all’Alto rappresentante per laestera dell’Ue, Kaja Kallas, interrompere il lungo silenzio seguito alle telefonate con le quali Donald Trump ha dato di fatto inizio alle trattative di, seppur a distanza, tra Russia e. Prima il colloquio con Vladimir Putin, poi quello con Volodymyr Zelensky. A Bruxelles, invece, non è squillato alcun telefono: l’Europa, almeno per il momento, viene lasciata a guardare. Troppo “debole e inutile” è la motivazione sprezzante data dal falco putiniano Dmitrij Medvedev. Questa situazione in Europa fa paura per diversi motivi: perché sull’sono state fatte tante, non solo a; perché il grande alleato americano sul quale le istituzioni avevano basato la loro strategia diestera non è più lo stesso dopo l’arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca; perché, forse in maniera miope, i vertici Ue hanno basato il prossimo mandato della Commissione von der Leyen sullo sviluppo del comparto della Difesa che, senza un esercito proprio e unada combattere, ora rischia di essere fatto a pezzi.