Laprimapagina.it - Intossicazione nelle mense scolastiche: perquisizioni a Prato

Leggi su Laprimapagina.it

La procura diha eseguitonei confronti di tre responsabili apicali della società che gestisce lein diverse scuole tra Firenze e. I tre sono indagati per avvelenamento colposo da alimenti e lesioni colpose.L’inchiesta è legata all’episodio del 21 settembre 2024, quando 246 alunni e 23 adulti di istituti scolastici situati a Calenzano, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Barberino di Mugello e Carmignano furono colpiti da una grave sindrome gastrointestinale, attribuita a una “sospetta salmonella”. Tra loro, 98 persone si recarono al pronto soccorso e 23 furono ricoverate.Secondo le ipotesi investigative, l’sarebbe stata causata dal consumo di pomodorini ciliegini crudi, utilizzatisenza un’adeguata disinfezione. Le indagini sono in corso per accertare eventuali responsabilità.