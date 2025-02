Intesa Sanpaolo e Sace, 15 mln all'azienda irpina Vitillo per ampliare e modernizzare gli stabilimenti

Leggi su Ildenaro.it

sostengono i piani di crescita dell’azienda, leader nel settore oleodinamico, attraverso un finanziamento di 15 milioni di euro con Garanzia Futuro. L’operazione rientra nell’impegno della Divisione banca dei territori del gruppo bancario guidata da Stefano Barrese, per dare supporto agli investimenti legati al Pnrr. Grazie a questa soluzione finanziaria l’impresa potràgliproduttivi. Sarà inoltre potenziata la realizzazione dei prodotti che la società distribuisce in quattro continenti e in oltre 50 Paesi sia direttamente, grazie a centri logistici e di distribuzione, sia tramite partner commerciali.è una realtà di primissimo piano nel comparto oleodinamico, in grado di offrire un servizio integrato e completo per la progettazione, produzione e distribuzione di raccordi, adattatori, tubi rigidi e flessibili per fluidi ad alta e media pressione.