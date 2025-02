Lanazione.it - Interruzione della fornitura di energia elettrica. Disposta la chiusura della scuola “Acropoli”

Arezzo, 14 febbraio 2025 –dila” A seguitocomunicazione da parte del fornitorediper martedì 18 febbraio, fino alle ore 16:00, in una zona di Arezzo, considerata l'indispensabilitàper il regolare svolgimento delle attività scolastiche e per il regolare funzionamento dell’impianto di riscaldamento dell'immobile, per la stessa giornata di martedì è statacon ordinanza del Sindaco ladell'infanziain via Beato Angelico 1.