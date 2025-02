Inter-news.it - Inter, Thuram in dubbio per la Juventus. La probabile formazione di Inzaghi

Leggi su Inter-news.it

A pochi giorni dal big match contro la, in casaresta illegato alla presenza di Marcus. L’attaccante francese sta recuperando dal problema alla caviglia. Ma non è l’unicodiper.VUOLE ESSERCI –tiene particolarmente al Derby d’Italia e farà di tutto per scendere in campo, ma la sua presenza dall’inizio non è ancora certa. Se il francese dovesse tornare in gruppo già da domani, allora le probabilità di vederlo titolare aumenterebbero sensibilmente.non vuole correre rischi e per questo sta valutando delle alternative in caso di forfait o di impiego limitato a gara in corso.ALTERNATIVE – Senon dovesse recuperare al 100%, il favorito per affiancare Lautaro Martinez sarebbe Mehdi Taremi. Il giocatore iraniano è stato pre-allertato dallo staff tecnico e potrebbe trovare spazio dal primo minuto.