L’si è già mossa sulin vista della prossima stagione. Un acquisto è stato formalizzato, altri dovranno essere fatti secondo il Corriere dello Sport.ACQUISTO – L’ha portato a termine l’acquisto di Petar Sucic, centrocampista della Dinamo Zagabria prelevato per 14 milioni di euro più 2.5 di bonus. Il calciatore sarà il sostituto numero uno di Davide Frattesi, con cui il discorso cessione è stato solamente rinviato. In estate l’ex Sassuolo probabilmente saluterà il mondo nerazzurro. Il classe 2003 croato sarà parte della rosa di Simone Inzaghi già dal Mondiale per Club ed è il primo colpo di un’estate piena di lavoro da fare per la dirigenza., due priorità sul– Ci sono due problemi dasul: l’attacco e la difesa. Davanti scadono i contratti di Marko Arnautovic e Joaquin Correa, che ovviamente non verranno rinnovati per altre stagioni.