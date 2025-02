Inter-news.it - Inter, il punto su rinnovi e colpi estivi: 4 nomi (e osservato speciale)

Si avvicina la venticinquesima giornata di Serie A che si aprirà con il Torino in trasferta al dall’Ara. Il Ds dell’, Beppe Marotta, si porta avanti a campionato in corso e comincia a ragionare sul ringiovanimento della rosa neroazzurra, concentrandosi sul pacchetto arretrato.IL– La retroguardia titolare di Simone Inzaghi è composta da Pavard, Acerbi e Bastoni, con Darmian e Carlos Augusto pronti a subentrare come braccetti di difesa. La posizione del numero 15 nerazzurro, però è appesa a un filo a causa dei numerosi infortuni che lo hanno condizionato in stagione. Il dato che allarma la dirigenzaista è il numero di partite saltate (16), un segnale delle difficoltà del trentasettenne nel recuperare la condizione ideale in tempi brevi, oltre che delle inevitabili problematiche fisiologiche legate all’età.