Spazionapoli.it - Insigne, tracollo in Canada. La rivelazione del giornalista: “O vai via o…”

Leggi su Spazionapoli.it

Ultime Calcio Napoli – L’ex Lorenzosta attraversando un momento molto complicato in: arriva ladi unamericano Per le ultime calcio Napoli, un piccolo focus dedicato all’ex capitano degli azzurri Lorenzo. L’attaccante non starebbe attraversando un momento semplice ine il rapporto con il Toronto sarebbe ormai ai minimi storici. A riportare aggiornamenti, ilNeil Davidson sulle pagine del Canadian Press, dove si può leggere qualche informazione in più sull’attuale status dell’attaccante.Il 33enne si è trasferito in MLS nell’estate del 2022, proprio prima della stagione scudetto in casa Napoli. In America, però, non è mai riuscito a lasciare realmente il segno, anche per via del club con il quale ha scelto di firmare quell’estate.