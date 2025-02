Innalzamento delle temperature e durata dei temporali”, ecco il perché di nubifragi così devastanti

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 14 febbraio 2025 – Piogge torrenziali,violenti e nevicate a bassa quota hanno colpito la Toscana nelle ultime ore, con particolare intensità sull’Isola d’Elba, dove ieri si è abbattuto uno eccezionale. In un’ora sono caduti 65 millimetri di pioggia. E il disastro è tutto nelle immagini della catastrofe. Ma cosa ha scatenato un fenomenoestremo in pieno inverno? Come fanno sapere dal consorzio meteorologico Lamma, il temporale che ha colpito l’Elba presenta “caratteristiche più tipiche della tarda estate o dell’inizio dell’autunno". Insomma, quanto accaduto è decisamente “anomalo per febbraio”. Fuori dall’ordinario anche l’intensità, dato che abbiamo avuto “un accumulo di pioggia che sarebbe stato eccezionale anche nei mesi più piovosi dell’anno”. Il problema, continuano dalla sala meteo, sono le alte(“Sopra la media stagionale di 2 gradi”) e anche l’dei mari.