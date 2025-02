Inghiottito e poi risputato in mare dalla balena | l’incredibile peripezia di un 24enne in Cile – Il video

Leggi su Open.online

Daniel Simancas stava remando tranquillamente nello stretto di Magellano, in, quando all’improvviso è statoda una megattera che ha spalancato le fauci e lo ha. Ilvenezuelano non ha quasi fatto in tempo ad accorgersi di cosa stesse succedendo quando a un certo punto è stato sputatoed è riaffiorato a galla, illeso, con il suo kayak ancora integro. L’intera scena – che si è verificata di fronte alla localitàna di Punta Arenas, nell’estremo sud del– è stata ripresa dal padre del ragazzo, il cui filmato è diventato virale rapidamente sui social.Ilgirato dal padreNelil ragazzo appare visibilmente spaventato e dice al padre che pensava di essere stato. Il genitore prova a rassicurarlo e lo riporta verso riva, mentre sullo sfondo si vede ancora la megattera che si aggira per le acque dello stretto.