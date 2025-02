Lanazione.it - Ingegneri, informatica ed elettronica battono le specializzazioni tradizionali. Il report

Firenze, 14 febbraio 2024 - Il numero degliiscritti all’albo in Italia è calato del 13% in un anno e l’Università di Firenze è quindicesima per percentuale di abilitati. Sono alcuni dei dati che emergono dalrecentemente stilato dal Centro Studi del Consiglio Nazionale deglie che evidenziano come si stia trasformando la professione. “È una tendenza – commenta il presidente dell’Ordine di Firenze, Giancarlo Fianchisti – che riflette come nuovestiano prendendo forza rispetto al percorso tradizionale. Oggi, a Firenze, sono sempre di più gliche scelgono i rami dell’, dell’e dell'a gestionale, ma anche dell’a meccanica e di quella biomedica. Lo sbocco naturale, per questi profili, diventa il lavoro in azienda o nelle pubbliche amministrazioni”.