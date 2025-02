Infratel nuova sede a Roma | nel giorno dell’inaugurazione con Urso il via all’intesa con Sogesid

Leggi su Ildenaro.it

Giovedì 20 febbraio, alle ore 10, a, in via Silvio D’Amico 40, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione delladiItalia e la sottoscrizione di un protocollo di intesa con. L’accordo prevede un’azione congiunta per digitalizzare il monitoraggio e il controllo ambientale. Prevista la presenza di Adolfo, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Claudio Durigon, sottosegretario di Stato del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; Alfredo Maria Becchetti, presidenteItalia; Pietro Piccinetti, amministratore delegato diItalia; Bernardo Mattarella, amministratore delegato di Invitalia e Massimo Sarmi, presidente di Asstel.A margine dell’evento, alla presenza di Claudio Barbaro, sottosegretario di Stato del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, sarà illustrato e firmato l’accordo da Pietro Piccinetti, amministratore delegato diItalia e Errico Stravato, amministratore delegato e direttore generale di